Tragedia in Calabria: 11enne scende dallo scuolabus e viene investito da un autocarro, è grave

Un bambino di 11 anni è stato investito da un autocarro in transito a San Lucido nel Cosentino ed è rimasto ferito in modo grave. Il piccolo era appena sceso dallo scuolabus che stava riportando a casa quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto dal mezzo pesante. Sul posto, in contrada Petralonga, località prossima alla statale 18 Tirrena inferiore, è giunta un’ambulanza del 118. Il personale medico ha constatato le condizioni gravi del minore e ha richiesto l’invio dell’elisoccorso.

Il velivolo d’emergenza è atterrato in una piazzola adiacente alla statale a non molta distante dal luogo dove è avvenuto l’investimento e, dopo aver caricato a bordo il bambino, si è alzato in volo in direzione dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Il bambino è attualmente ricoverato in codice rosso. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paola che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

