Torna a Reggio Calabria la VI grande edizione della Festa del Cioccolato Artigianale | DATA E INFO

StrettoWeb

A grande richiesta, con il prezioso patrocinio del Comune, ritorna a Reggio Calabria, da venerdì 14 a domenica 16 Marzo 2025, la VI grande edizione della Festa del Cioccolato Artigianale sul Corso Garibaldi! Un viaggio goloso tra le eccellenze italiane del cioccolato artigianale: un appuntamento imperdibile per gli amanti del cioccolato, dove i Maestri Cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane faranno scoprire i segreti di un prodotto unico, frutto di antiche tradizioni tramandate di generazione in generazione.

La festa celebra il cioccolato nella sua forma più autentica, privo di additivi e conservanti. I visitatori potranno degustare praline, gianduiotti, cremini, cioccolato con frutta secca e spezie, tutti realizzati con tecniche tradizionali. Il cioccolato artigianale, caratterizzato da un aroma intenso e una texture che si scioglie in bocca, regalando un’esplosione di gusto senza eguali, sarà il protagonista indiscusso dell’evento. Non solo cioccolato: laboratori e divertimento per tutti!

La manifestazione non sarà solo una celebrazione del buon cibo, ma offrirà anche un ricco programma di attività per ogni età.

Anche questa volta ci sarà il Maestro Cioccolatiere Angelo Musolino, presidente di Conpait Reggio Calabria. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di cioccolato: nei suoi esclusivi laboratori, il Maestro svelerà i segreti della lavorazione artigianale del cioccolato, mostrando tecniche raffinate e piccoli trucchi. Per i più piccoli, il “Choco Play” sarà un vero paradiso di divertimento, con mascotte, truccabimbi e attività creative che stimoleranno la fantasia e il sorriso a cura del gruppo di animazione “Il CerchioMagico“.

I laboratori didattici saranno indirizzati esclusivamente agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado con l’obiettivo di far conoscere questo prezioso alimento e di diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la vera cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.