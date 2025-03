Torna il Cosenza Comics con un’edizione “da sogno” | INFO

StrettoWeb

Manca sempre meno alla XI Edizione di Cosenza Comics and Games, la grande manifestazione primaverile dedicata al fumetto, al gioco e alla cultura pop che si svolgerà nel mese di maggio a Rende, nella provincia di Cosenza. Anche nel 2025 l’evento sarà dislocato in più location del territorio rendese che, dal 2022, ospita il festival e tutte le iniziative collaterali. Il Festival, con gli espositori, l’artist alley, gli interventi degli ospiti, le aree tematiche dedicate a giochi e performance musicali, si svolgerà presso il Parco Acquatico Santa Chiara di Rende (CS), da sabato 10 a domenica 11 maggio, ogni giorno dalle ore 10:00 fino a sera.

Le Mostre si svolgeranno anche quest’anno al Museo del Presente di Rende (CS), a partire dal 6 maggio e fino al 6 giugno. Sarà possibile visitare i saloni dal martedì alla domenica, dalle ore 09:00 fino alle 13:00 e dalle 16:00 fino alle 20:00. Sono inoltre previste delle ulteriori iniziative che si svolgeranno sempre nel mese di maggio sul territorio.

Sarà “Am I Dreaming” il nome dell’undicesima edizione di Cosenza Comics and Games! Come da tradizione, infatti, gli organizzatori hanno scelto un tema che farà da filo conduttore per tutte le iniziative legate all’evento. Letteralmente “Sto sognando (?)” è un tributo al concetto di sogno inteso come obiettivo, meta, quell’energia intima che consente alle persone di raggiungere traguardi straordinari.

Il manifesto ufficiale dell’evento è stato affidato quest’anno a Caterina Costa, conosciuta in rete come “Cheit.JPG”. Il poster mostra le canoniche mascotte “lupesche” di Cosenza Comics and Games fluttuare in un mondo costellato di sogni ed elementi fantastici.

Caterina Costa, oltre ad essere tra i fumettisti più celebri sui social a livello internazionale, è stata autrice per BeccoGiallo, casa editrice con la quale ha pubblicato: “Io, i miei mostri e me” presentato a Lucca Comics & Games 2021 e “Tutte le cose che non posso dirti” presentato a Lucca Comics & Games 2022. Dal 2023 ha iniziato a far parte del collettivo di autoproduzione Schiuma Fumetti, con il quale ha pubblicato “Incidente”, candidato al premio per miglior realtà del fumetto autoprodotto ad Arf (Festival del Fumetto di Roma) 2024. Presenterà proprio al Cosenza Comics and Games il suo ultimo fumetto, realizzato con Galileo Editore.

Tutti i dettagli sugli ospiti e sui contenuti dell’evento verranno comunicati ogni settimana, fino al mese di maggio, sui canali social ufficiali dell’evento: @cosenzacomicsandgames.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.