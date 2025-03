Top Competition a Messina, a palazzo Zanca la presentazione della stagione 2025

StrettoWeb

Giovedì 27 marzo, alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca, a Messina, presenti il sindaco Federico Basile e gli assessori Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli con deleghe rispettivamente, alle Politiche sportive e alla Protezione civile, l’ASD Top Competition presenterà il calendario delle gare automobilistiche per la stagione 2025. Cinque eventi, patrocinati dalla città Metropolitana di Messina, che interessano la Città e buona parte del territorio metropolitano, i quali oltre al già confermato successo sportivo, mirano a rinsaldare una comunione d’intenti con le varie realtà territoriali.

Rally Tirreno Messina

Il sodalizio di Torregrotta ASD Top Competition, presenterà la gara clou, il Rally Tirreno Messina del 15 e 16 novembre prossimi, che sarà finale di Coppa Italia Rally ACI Sport 2025. La titolazione nazionale torna in riva allo Stretto grazie alla proficua collaborazione della Delegazione ACI Sport Sicilia. E ancora, lo Slalom di Novara di Sicilia e lo Slalom Torregrotta Roccavaldina che si confermano nel Campionato Italiano; quello di Salice che ha ottenuto la Coppa ACI Sport 5^ Zona; e il Trofeo dei Castelli Peloritani, quale Trofeo Nazionale Regolarità, una specialità che mira a promuove la cultura per l’auto e la sua storia.

Le parole di Basile

“Con entusiasmo partecipiamo anche quest’anno alla presentazione della stagione 2025 della Top Competition, un evento sportivo di altissimo livello che siamo orgogliosi di ospitare nella nostra Città metropolitana. Questa manifestazione rappresenta non solo un’importante occasione di competizione e spettacolo, ma anche un momento di incontro e condivisione per i piloti in gara, appassionati e tutta la comunità. La scelta di Messina come sede della finale nazionale sottolinea l’importanza del Rally del Tirreno nel panorama automobilistico italiano e rappresenta un’opportunità per rafforzare l’immagine della città come meta turistica e culturale”, afferma il sindaco Federico Basile.

Le parole di Finocchiaro

“Lo sport – aggiunge l’assessore Finocchiaro – è da sempre un motore di valori fondamentali come la lealtà, il sacrificio e la determinazione. Top Competition incarna perfettamente questi principi, portando sul nostro territorio piloti di rally di talento per offrire al pubblico emozioni uniche, e al tempo stesso una manifestazione che contribuisce a massimizzare le ricadute positive sull’intera area metroplitana”.

Le parole di Minutoli

“Desidero ringraziare – sottolinea l’assessore Minutoli – gli organizzatori, le istituzioni, i volontari e tutti coloro che collaborano annualmente per rendere possibile la realizzazione di questo evento. Un grazie speciale anche agli equipaggi, veri protagonisti di questa competizione, che con il loro impegno contribuiscono a rafforzare il legame tra sport, territorio e comunità”.

Nel corso dell’incontro il sodalizio presieduto da Maria Grazia Bisazza illustrerà i particolari di tutti gli appuntamenti per i quali l’Amministrazione di Messina e i rappresentanti dei centri coinvolti sottolineeranno i piani di lavoro per capitalizzare le opportunità che offrono gli eventi targati Top Competition. A tal fine la Presidente di Top Competition evidenzia che: “È importante cogliere le opportunità che si presentano e concretizzano diversi anni di impegno che attraverso il Delegato ACI Sport Sicilia Daniele Settimo è riconosciuto a livello federale. La partnership della Città Metropolitana di Messina e quella dei centri interessati favorisce certamente il coinvolgimento di tutte le realtà territoriali. La proposta è quella di formare una squadra ampia ed unita con obiettivi condivisi, per tale ragione sarà un piacere incontrare quanti più interlocutori”.

