Tiro con l’arco, campionato regionale Indoor: successi e podi per gli Arcieri Club Lido di Catanzaro

StrettoWeb

Settimana sfavillante per gli Arcieri Club Lido di Catanzaro, quella appena trascorsa. Nel palazzetto comunale di Maida, organizzato dalla locale società sportiva, si è svolto il campionato regionale indoor arco olimpico di tiro con l’arco. Come ormai copione sportivo per quanto riguarda l’olimpico maschile, il successo va alla società catanzarese, che si porta a casa quattro medaglie sia negli individuali che negli assoluti, alle quali si aggiunge un argento nella classe femminile. Infatti, il team Club Lido, con la squadra composta da Poerio Piterà Francesco, Valentino Serafino e Poerio Piterà Edaordo (che peraltro tira da arco nudo e ha conquistato questo anno in quella divisione sia il titolo regionale di classe master che gli assoluti) si porta a casa ben 4 medaglie.

Francesco Poerio Piterà vince sia nell’individuale seniores con 581 punti che l’assoluto maschile pur essendo juniores, e la squadra vince il titolo di classe seniores e la medaglia di bronzo negli assoluti. Nel Femminile argento per Sgotto Sofia nella classe allieve. Soddisfazione nelle parole del mister Edoardo Poerio Piterà: “sono tre anni di seguito che coi portiamo a casa il titolo seniores con la squadra, ai quali si aggiungono quelli nell’individuale e negli assoluti di Francesco, segno che il lavoro e l’impegno messo in campo ci portano questi risultati sportivi, ora ci impegneremo nella stagione outdoour che oramai è alle porte, con la determinazione nel cercare di dare sempre il meglio, vorremmo come sempre ringraziare chi ci dà supporto, Gillo Gold Medal, Tech4Green di Scuto, GasPro con le alette, Il Semaforo Sila e Villa Marinella”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.