I tifosi del Catanzaro più forti delle limitazioni: a Modena già staccati oltre 1.500 biglietti

Sono già 1.600 i biglietti venduti per il settore ospiti di Modena-Catanzaro. I tifosi giallorossi sono più forti delle limitazioni e confermano i grandi numeri in trasferta. Per la sfida di sabato, i biglietti potranno essere acquistati solo dai residenti a Catanzaro in possesso della fidelity card. Una limitazione, questa, che si pensava potesse ridurre il numero di presenti in Emilia. E invece i supporters calabresi dimostrano ancora una volta l’attaccamento alla propria squadra, che anche quest’anno giocherà gli spareggi per provare la rincorsa alla Serie A.

