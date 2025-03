Terribile carambola sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, Tir sbanda e travolge due auto: strada chiusa

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 23:30 lungo l’A2 Salerno-Reggio Calabria, in direzione Sud, nei pressi dello svincolo di Gioia Tauro. Un autoarticolato diretto a Reggio Calabria ha improvvisamente perso il controllo, per cause ancora in fase di accertamento. Il mezzo pesante ha sbandato e ha terminato la corsa fuori dalla carreggiata, impattando con violenza.

Nel violento urto, il rimorchio si è sganciato dalla motrice, semidistrutta secondo le prime informazioni, e ha travolto almeno due veicoli in transito. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Palmi, la Polizia Stradale, il personale dell’Anas, carro attrezzi e diverse ambulanze.

Il conducente e il passeggero del tir hanno riportato ferite non gravi. Gli occupanti delle auto coinvolte, invece, sono stati medicati sul posto e non risultano in gravi condizioni.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il traffico in direzione Sud è stato temporaneamente deviato all’altezza dello svincolo A2 di Gioia Tauro, lungo un percorso alternativo che ha interessato la Strada Provinciale 1 e la Statale 18 in direzione Palmi, con rientro in autostrada presso il relativo svincolo.

Tra le possibili cause dell’incidente, le autorità ipotizzano l’asfalto reso viscido dalla pioggia persistente e la fitta nebbia che ha interessato l’area compresa tra Gioia Tauro e Bagnara.

