Terre rare, l’analista McCune: “Trump 10 mosse avanti, ecco cosa sta cercando di fare”

L’analista Michael McCune ha dato un interessante interpretazione della strategia di Donald Trump sulla questione Ucraina. Un commento che lo stesso Trump ha condiviso attraverso i propri social legittimandolo. McCune ha spiegato come Trump stia cercando di fermare la guerra in Ucraina attraverso l’accordo sulle terre rare: il piano è entrare nell’industria mineraria ucraina mettendo la Russia nella posizione scomoda di dover scegliere di colpire anche interessi statunitensi e non più soltanto quelli di Kiev.

“Ora Zelensky non avrà altra scelta che cedere e accettare le condizioni di Trump. Ma ecco la parte geniale: Trump sta proteggendo l’Ucraina senza trascinare gli Stati Uniti in guerra. – afferma McCune – Negoziare un accordo sui minerali permette agli americani di entrare nell’industria mineraria ucraina, impedendo alla Russia di lanciare un’invasione, perché attaccare l’Ucraina significherebbe mettere in pericolo vite americane: una mossa che costringerebbe gli Stati Uniti a reagire. Trump ha giocato su entrambi i fronti come un maestro di scacchi.

Alla fine, Zelensky non potrà fare altro che cedere, perché senza il sostegno degli Stati Uniti, l’Ucraina non può vincere una guerra prolungata contro la Russia. E una volta che le aziende statunitensi avranno avviato operazioni minerarie in Ucraina, Putin non potrà attaccare senza provocare enormi conseguenze internazionali. Non sottovalutate Donald Trump. In questa partita a scacchi, è dieci mosse avanti a tutti“.

