Taurianova, Sabina Radu ringrazia Mina Raso: “con le poesie hai saputo cogliere la mia sofferenza”

Sabina Radu, 40 anni, a cui è stata diagnosticata la SLA alcuni anni fa, vive a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, dimostrando grande coraggio e determinazione in una malattia che provoca tanta sofferenza. In una lettera ha voluto ringraziare una persona molto cara per Sabina, Mina Raso, autore della raccolta di poesia dal titolo “Piogge di Versi”. “Cara Mina, desidero – dal profondo del cuore e pubblicamente – congratularmi per questa preziosa pubblicazione. Si tratta di un libro che é certamente capace di farsi spazio nell’animo di quanti lo leggeranno, in modo particolare di coloro che saranno disposti ad aprirsi alla ricerca di un valorizzante senso dell’esperienza interiore”, scrive Sabina Radu.

“Un’opera che sa dinamicamente intrecciare riflessione e sentimento, contribuendo a illuminare la dimensione – che si rivela essere spesso complessa – dell’esistenza. Ti esprimo allo stesso tempo il più vivo sentimento di gratitudine, perché con le poesie che hai voluto dedicarmi hai saputo cogliere la mia sofferenza, riuscendo in modo particolare a darle voce con una sensibilità del tutto rara. Nei tuoi versi infatti mi sono pienamente riconosciuta, sentendo che il mio dolore non è più solo, ma empaticamente condiviso e pienamente compreso. Grazie ancora, dunque, per aver trasformato un’emozione così profonda in versi capaci di toccare l’anima, non solo mia, ma anche quella delle innumerevoli persone che vivono la medesima condizione. Concludo, esprimendo l’auspicio che la tua straordinaria sensibilità possa estendersi anche alla politica, un ambito – ti assicuro – che avrebbe tanto bisogno di uno sguardo solidale come il tuo”, conclude Sabina.