Taurianova: nuove adesioni alla Lega | NOMI

StrettoWeb

Continua a farsi sentire l’incisiva azione politica di rinnovamento territoriale avviata nel Reggino all’interno del partito della Lega Calabria dal Consigliere Regionale e Commissario Provinciale per la Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Mattiani. Infatti, dopo quelle comunicate nei giorni precedenti, altri importanti amministratori locali hanno aderito al partito del Vice Premier Salvini, questa volta su Taurianova. Si tratta del Vice Sindaco Antonino Caridi, del Vice Presidente del Consiglio Comunale Federica Ursida e del Consigliere comunale Grazia Arcuri, Capogruppo “Taurianova la Città al Centro”.

“Siamo orgogliosi di aderire alla Lega”

I predetti hanno sposato il progetto politico supportato dal Consigliere Regionale Mattiani con grande convinzione, riconoscendo a quest’ultimo di aver sempre saputo ascoltare la comunità taurianovese e rivendicando la bontà di una scelta coerente con il proprio percorso politico: “siamo orgogliosi di aderire formalmente alla Lega per la Calabria e di dare ulteriore dimostrazione di grande stima, vicinanza e supporto al percorso politico del Consigliere regionale e Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani. Non poteva essere altrimenti. Il nostro è un tracciato politico coerente. E’ da anni che lavoriamo fianco a fianco con il Consigliere Mattiani, che ha sempre dimostrato grande vicinanza alla Città di Taurianova in tutti gli appuntamenti. Per Taurianova si è speso, ha lottato e per la nostra Comunità siamo convinti che non indietreggerà mai e noi saremo al Suo fianco. Oggi siamo ancora qui con coerenza e voglia di continuare ad essere in campo con altrettanta determinazione, forza e coraggio. E lo faremo ancora al fianco del Consigliere Mattiani all’interno della Lega Calabria, continuando a lavorare e a supportare convintamente l’attuale amministrazione comunale guidata dal Sindaco Roy Biasi”.

Le parole di Barca

Particolarmente contenta per l’ulteriore crescita del partito la neo Commissaria Cittadina della Lega Calabria di Taurianova Stefania Barca: “sono molto felice per l’adesione alla grande famiglia della Lega Calabria del vice Sindaco di Taurianova Antonino Caridi e dei consiglieri comunali di maggioranza Grazia Arcuri e Federica Ursida. Un altro tassello importante che va ad arricchire il nostro progetto politico -territoriale. La presenza del vice Sindaco Caridi, già grande conoscitore del territorio, e delle Consigliere comunali, anch’esse sempre presenti tra la gente della nostra comunità, non fanno

altro che impreziosire ed apportare un valore aggiunto al nostro progetto di Città. A Loro le mie congratulazioni”.

La soddisfazione di Mancuso

Di fronte alle nuove adesioni, grande soddisfazione è stata espressa anche da parte del Commissario Regionale Filippo Mancuso e dal Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani: “nuove adesioni e nuove iniziative in tutta la Calabria ci stanno permettendo di programmare un nuovo futuro per il nostro partito e la Calabria. Stiamo lavorando tanto su tutto il territorio. Ringrazio tutti i nuovi Commissari per come si stanno spendendo e, in questo caso, il Commissario per la Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Mattiani perché sta davvero facendo tantissimo in Provincia di Reggio Calabria. Le nuove adesioni del Vice Sindaco Caridi, del Vice Presidente del Consiglio comunale Ursida e del Consigliere comunale Arcuri sono particolarmente gradite, di valore e importanti, che denotano come il nostro partito stia risorgendo e si stia strutturando su tutto il territorio. La credibilità che abbiamo messo in campo è tanta e questi sono risultati tangibili. A Loro va il mio

augurio di buon lavoro”. Così il Presidente Mancuso.

L’orgoglio di Mattiani

Parole di orgoglio e di benvenuto anche da parte di Mattiani: “L’adesione del Vice Sindaco Caridi, del Vice Presidente del Consiglio comunale Ursida e del Consigliere comunale Arcuri sono un segnale importante, per tanti motivi. In primo luogo, si tratta di importanti e bravi rappresentanti delle Istituzioni taurianovesi. Inoltre, viene dato seguito con coerenza ad un percorso politico che abbiamo intrapreso tanti anni fa e che sono convinto proseguiremo ancora a lungo. Infatti, insieme a Loro in questi anni abbiamo lavorato tanto nell’assoluta concordia e lealtà nell’interesse di Taurianova e dei Taurianovesi, riuscendo a conseguire risultati tangibili per la collettività. Siamo riusciti a creare una grande squadra politica e questo ci ha aiutato e ci aiuterà ad affrontare problemi e a percorrere soluzioni con assoluta concretezza. Ringrazio Nino, Federica e Grazia per la Loro fiducia e auguro Loro buon lavoro. Le adesioni di oggi dimostrano ancora una volta come il nostro partito si stia strutturando sul territorio, che e è quello che volevamo con il Presidente Mancuso. Procederemo in questo senso anche nei prossimi giorni”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.