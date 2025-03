Agata Scopelliti e la tarantella calabrese protagonista a Milano con “Pizzica in Villa” | VIDEO

StrettoWeb

Per il XXV anno con “Pizzica in Villa”, per la festa dei Briganti, la direttrice di “Lo Stretto che balla“, Agata Scopelliti, è stata grande protagonista di una serata con tarantella, pizzica, suoni e tradizioni popolari del Sud.

Agata Scopelliti, notissima a livello nazionale, grande conoscitrice della storia e della cultura delle danze popolari di tutta l’Italia, fa parte del gruppo Sud in Ballo, rappresenta la nostra Calabria, infatti, nei tantissimi stage in ogni parte d’Italia, porta la conoscenza del Sonu a Ballu con la tarantella del S. Agata e Aspromontana.

Ricordiamo che continuano i corsi de “Lo Stretto che balla” alla stazione FS di RC S Caterina, ogni giovedì alle 19,30 , continua la tradizione con le danze del Sud ,tra tarantella, pizzica e tammurriata, nonchè tante altre danze.

Si rammenta che la stazione FS di RC S Caterina è protagonista con le danze popolari da quattordici anni: le radici e le tradizioni del nostro territorio sono saldamente ancorate nelle attività sociali e culturali di Incontriamoci Sempre ODV, sempre più protagonista della vita culturale reggina e calabrese.

