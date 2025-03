Tapis Roulant di Reggio Calabria, l’ennesimo paradosso: in corso la sostituzione delle luci, ma la struttura resta chiusa | DETTAGLI

StrettoWeb

Gli operai della Castore stanno lavorando in queste ore all’interno del tapis roulant di Reggio Calabria per un intervento elettrico di cambio di colore all’impianto di illuminazione della struttura. A seguito di questo intervento abbiamo intervistato ai microfoni di StrettoWeb, l’assessore Costantino che ha fatto il punto sul tapis roulant affermando: “stiamo cercando di definire la questione dal punto di vista amministrativo non tecnico, questo non è l’ostacolo che impedisce l’apertura del tapis roulant e dovremmo essere prossimi a risolvere la questione. E’ un problema di natura esclusivamente amministrativa, di responsabilità di esercizio che in questo momento non c’è un titolare di responsabilità del servizio. La Castore sta effettuando questi lavori e rinnovando le luci come operazione di routine. Relativamente ai tempi di riapertura del tapis roulant non mi voglio pronunciare ma si sta lavorando per riaprirlo il più presto possibile“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.