Taormina: il Terminal Bus di via Pirandello si trasforma, ecco le novità

“Il Terminal Bus di via Pirandello si trasforma. Siamo felici di annunciare che il Terminal Bus di Taormina ha cambiato volto, diventando finalmente uno snodo moderno e funzionale per cittadini e turisti! Tra le principali novità: n9uovo InfoPoint e tickets point: un punto di riferimento per orientarsi e rendere il viaggio ancora più semplice. Servizi igienici pubblici: mai così innovativi”, è quanto comunica il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“I nuovi bagni autopulenti TCAB, progettati con tecnologie all’avanguardia, offrono un’esperienza sicura e confortevole per tutti. Al costo di appena 1 euro, ogni utilizzo garantisce massima igienizzazione e sicurezza, rispondendo alle esigenze di un flusso turistico sempre crescente. Un luogo rinnovato, all’altezza della bellezza e del prestigio di Taormina. Non si tratta solo di praticità: è un passo avanti nella qualità dell’accoglienza della nostra città”, conclude De Luca.

