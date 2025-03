Taormina, nuove energie per ASM: 9 giovani autisti entrano in squadra

StrettoWeb

“Nuove energie per ASM: 9 giovani autisti entrano in squadra. Insieme al Presidente di Asm Giuseppe Campagna siamo lieti di annunciare l’assunzione di 9 giovani autisti in apprendistato L’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro è una priorità: investire su di loro significa creare opportunità, favorire lo sviluppo di competenze e costruire basi solide per il futuro della nostra città”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Complimenti e buon lavoro a tutti i neo-assunti.. Siamo certi che daranno un contributo significativo ad ASM. Anche con la gestione produttiva dei servizi pubblici essenziali si innalza la qualità dei livelli dei servizi urbani e si creano posti di lavoro”, conclude De Luca.

