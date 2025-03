Taormina, incontro per riorganizzare il servizio di raccolta dei rifiuti | DETTAGLI

StrettoWeb

“Abbiamo pianificato con ASM, la giunta ed i consiglieri comunali tutti gli interventi da fare per affrontare la nuova stagione estiva preparando gli atti per l’espletamento di tutti i servizi necessari a salvaguardare e migliorare il livello di vivibilità urbana”. E’ quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“In sintesi si procederà così: derattizzazione, deblattizzazione, pulizia caditoie, scerbatura e lavaggio delle strade; consegna dei mastelli per la raccolta differenziata; creazione banca dati per scovare i fruitori fantasma che non pagano; pulizia delle spiagge e sgombero di barche e suppellettili; montaggio docce, bagni chimici vedette di avvistamento scivole di accesso; nuova campagna di sensibilizzazione contro gli zozzoni; installazione foto trappole“, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.