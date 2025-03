Taormina, dipendente Asm trova portafogli con 810 euro e carte di credito e lo restituisce

StrettoWeb

Il dipendente dell’Asm di Taormina, Emanuele Savoca, durante il proprio turno di lavoro al terminal bus ha trovato un portafogli con 810 euro in contanti, carte di credito e documenti. Il racconto del dipendente rispetto a quanto è successo: “alle ore 13:10 circa, durante lo svolgimento del servizio assegnatomi, ho notato, all’interno del terminal bus ASM, un portafoglio abbandonato. Avvicinandomi, l’ho aperto e ho potuto constatare che conteneva documenti, carte di credito e 810 euro in contanti. Mi sono recato al nuovo infopoint dell’ASM e, insieme al collega G. Carpo, abbiamo tentato di contattare il proprietario tramite Facebook. Non riuscendoci immediatamente, abbiamo consegnato il portafoglio al comando di Polizia Locale. Successivamente, il collega Carpo è riuscito a rintracciare il proprietario, che è stato accompagnato al Comune per la restituzione del portafoglio alla presenza del sindaco De Luca e del Presidente dell’ASM, Pippo Campagna”.

Le parole del sindaco De Luca

“Questo episodio dimostra l’atmosfera di onestà e dedizione al servizio che si respira all’interno dell’azienda, a beneficio degli utenti e dei turisti che scelgono Taormina come meta delle loro vacanze“, afferma il sindaco Cateno De Luca.

