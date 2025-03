Taormina, De Luca sulla chiusura si via Garipoli: “serve un piano straordinario di tipo emergenziale”

StrettoWeb

“Questa si è svolto un sopralluogo con il Dirigente regionale della protezione civile Salvo Cocina per come concordato con il Presidente della Regione Renato Schifani. È emersa la necessità e l’urgenza di chiedere alla giunta regionale la dichiarazione di uno stato di attenzione (crisi/emergenza) per l’individuazione delle soluzioni necessarie per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed evitare il tracollo del sistema produttivo”, è quanto comunica il sindaco Cateno De Luca. “La chiusura della via Garipoli, la via di accesso principale alla città di Taormina e Castelmona, impone soluzioni in due fasi sia emergenziali sia e strutturali con una specifica disciplina normativa regionale con le adeguate coperture finanziarie e procedure amministrative semplificate e derogatorie con un apposito commissario che traduca in azione l’intera strategia sulla risoluzione definitiva della problematica viabilità e parcheggi che emerge ogni qualvolta si manifestata una criticità come quella della vita Garipoli”, rimarca De Luca.

“Il comune di Taormina è pronto a fare la sua parte anche per compartecipare e garantire le coperture finanziarie. Abbiamo informato telefonicamente il Presidente Schifani che ci ha garantito il massimo sostegno del governo regionale portando nella prossima giunta i provvedimenti necessari”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.