Taormina è pronta a diventare la prossima “capitale” del turismo

StrettoWeb

Il 27 e il 28 marzo la città di Taormina, guidata dal sindaco Cateno De Luca, ospiterà gli Stati Generali del Turismo di Lusso 2025 e la 1ª edizione sull’Isola del Meet Forum – Turismo Sostenibile. L’evento raggruppa 180 operatori e rappresenta un punto di svolta per il settore e si propone di instaurare un grande patto pubblico-privato per trasformare il turismo italiano in un comparto strategico di livello internazionale. Grazie alla collaborazione con la Transatlantic Harmonic Foundation, l’Associazione Albergatori Taormina e numerosi partner istituzionali e privati, Taormina si appresta a diventare il centro del dibattito internazionale sulle sfide e opportunità del turismo di lusso e sostenibile, con un focus sulle nuove generazioni di viaggiatori.

“I numeri confermano che il turismo italiano ha bisogno di una strategia chiara e strutturata”

Dina Ravera, Presidente e Founder di Destination Italia, sottolinea: “i numeri confermano che il turismo italiano, grazie alla sua straordinaria diversità, ha bisogno di una strategia chiara e strutturata. Per garantirne una crescita sostenibile, è essenziale adottare piani di lungo termine, investire in modo mirato e rafforzare la sinergia tra settore pubblico e privato. Le opportunità di sviluppo sono enormi: dalla valorizzazione di nuove destinazioni alla destagionalizzazione, dalla gestione dell’overtourism nelle aree più affollate al rilancio di territori ricchi di potenzialità ma minacciati dallo spopolamento e dall’abbandono”.

“La Sicilia è il laboratorio ideale per sviluppare modelli innovativi”

Andrea Gumina, Presidente del Distretto dell’Ospitalità di Lusso di Sicilia, afferma: “questa regione è il laboratorio ideale per sviluppare modelli innovativi che coniughino eccellenza, accoglienza, sviluppo economico e rispetto del genius loci. Gli Stati Generali del Turismo di Lusso di Sicilia patrocinati dalle più importanti istituzioni nazionali e regionali, vogliono stimolare un dialogo internazionale tra opinion leader, investitori e policy maker, promuovendo qualità, sostenibilità e formazione avanzata per il settore dell’hotellerie di alta gamma. Da Taormina lanceremo una Collection di Hotel Siciliani basata su un disciplinare di eccellenza, un piano strategico per attrarre investimenti nell’ospitalità di lusso e nella rigenerazione urbana dei borghi siciliani ed una strategia per fare della Sicilia il Polo Mediterraneo della Formazione sull’Ospitalità di Lusso. Ai margini del convegno verrà annunciata inoltre una partnership con ANCI Sicilia ed una Lettera di Intenti con la NIAF – National Italian American Foundation”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.