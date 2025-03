Taormina, Annamaria Giunta presidente onorario di “Ti amo Sicilia”

StrettoWeb

“Annamaria Giunta presidente onorario di “Ti amo Sicilia”. Ho conosciuto Annamaria nel 2012 quando faceva quattro umili lavori in contemporanea per contribuire alle necessità familiari. Quando le cose cominciavano ad andare per il verso giusto Annamaria scopre di essere affetta da una rara neuropatia degenerativa che ha colpito tutti i nervi periferici, e da 4 anni è costretta a vivere sulla sedia a rotelle a causa di ischemie ossee che hanno colpito gli arti inferiori. Nel 2025 un altra ischemia ha colpito il campo visivo causando la perdita di 5 gradi di vista”, è quanto afferma Cateno De Luca, sindaco di Taormina.

“Nonostante questa grave situazione personale ed un quadro familiare segnato dalle malattie, suo padre è allettato da oltre 20 anni con l’ossigeno, Annamaria non ha mai perso il suo sorriso ed entusiasmo dispensando per tutti conforto e sostegno. Annamaria ha appena 44 anni e si è iscritta all’università Mercatorum in scienze politiche e relazioni internazionali e le mancano 7 materie e la tesi per laurearsi.

Per noi tutti Annamaria è il simbolo della resilienza e di una straordinaria voglia di vivere che deve essere presa ad esempio da coloro che spesso per futili motivi o motivi meno gravi dispensano tragedie e variegata lamentazione”, conclude D Luca.

