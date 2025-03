Taekwondo, pianti e medaglie in Puglia per l’Academy Sport Center Reggio Calabria

StrettoWeb

Un weekend all’insegna della passione, della grinta e dell’impegno per i ragazzi in nero dell’Academy Sport Center di Reggio Calabria, impegnati nel Campionato Interregionale Puglia di Combattimento di Taekwondo 2025, svoltosi a Bari nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 marzo. Tra momenti di gioia e inevitabili delusioni, il team reggino ha dimostrato carattere e determinazione, portando a casa medaglie e preziosa esperienza in un contesto di alto livello.

Sabato 8 marzo: tra sacrificio e prime soddisfazioni

Ad aprire le danze è stato Michele Pegna, in gara nella categoria Senior -63kg maschile cinture nere. Dopo un ottimo avvio, con un vantaggio nei primi due round, Michele ha combattuto con cuore e tecnica, ma non è riuscito a chiudere il match a suo favore, fermandosi alle fasi eliminatorie.

È poi toccato a sua sorella, Eleonora Pegna, nella categoria Junior femminile -49kg cinture rosse/blu. Anche per lei una buona prestazione, ma non sufficiente a superare le fasi eliminatorie.

La prima medaglia per l’Academy Sport Center è arrivata grazie a Alessia Pizzimenti, impegnata nella categoria Senior femminile -53kg cinture gialle/verdi. Alessia ha superato i quarti con determinazione, ma si è fermata in semifinale, conquistando comunque un prezioso bronzo.

Domenica 9 marzo: il riscatto e la gloria

La seconda giornata ha visto protagonisti gli atleti più giovani, pronti a mettersi alla prova e a regalare emozioni. Ha aperto la giornata Alice Gattuso, all’esordio nella categoria Cadetti femminile -55kg gruppo D. Alice ha dimostrato subito grande freddezza e voglia di vincere, passando il primo round ma fermandosi al secondo e terzo. La sua prestazione di carattere le ha comunque permesso di salire sul podio con un meritatissimo bronzo.

Successivamente è scesa in campo Miriam Laganà, che ha lottato con determinazione nella categoria -37kg femminile gruppo C. Nonostante la volontà di arrivare fino in fondo, si è dovuta arrendere in finale, portando comunque a casa un brillante argento.

A chiudere la giornata sono arrivati due ori che hanno fatto esplodere di gioia il team reggino. Il primo è stato conquistato da Francesco Pizzimenti, protagonista nella categoria Cadetti -33kg maschile gruppo B. Francesco ha disputato una grande finale, dimostrando talento e maturità, e portando a casa un meritatissimo oro.

L’ultima medaglia d’oro è stata firmata da Andrea Finocchiaro, impegnato nella categoria Cadetti maschile -53kg gruppo C. Andrea ha dato spettacolo con una prestazione impeccabile, superando sia la semifinale che la finale con grande tecnica e tattica, mettendo al collo un oro dal peso specifico enorme per la sua crescita sportiva.

Un’esperienza che vale più delle medaglie

Il weekend barese ha lasciato segni indelebili nei ragazzi dell’Academy Sport Center, tra lacrime di delusione e sorrisi di gioia. Ogni incontro, ogni punto segnato o subito, ogni medaglia conquistata è stata un tassello in più nella crescita di questi giovani atleti, pronti a tornare in palestra con ancora più determinazione. La strada è lunga, ma il talento e la passione non mancano. Avanti così, ragazzi!

