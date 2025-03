Sviluppo e futuro del Porto di Gioia Tauro: incontro organizzato dal PD metropolitano | INFO

StrettoWeb

La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria organizza l’evento “Al centro del Mediterraneo – Porto e territorio, la sfida possibile”, un’iniziativa di approfondimento sulle prospettive di sviluppo del porto di Gioia Tauro, ricadente in gran parte sul territorio di San Ferdinando, con un focus sul ruolo strategico delle infrastrutture, della logistica e delle politiche di sviluppo economico. L’appuntamento è fissato per lunedì 10 marzo 2025, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di San Ferdinando, territorio centrale nel dibattito sul futuro dell’area portuale.

Gli ospiti

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, del Sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano, del segretario metropolitano del Partito Democratico, Antonio Morabito e del Consigliere regionale Giovanni Muraca. A moderare il dibattito sarà la giornalista Barbara Panetta che guiderà gli interventi di esperti, rappresentanti istituzionali, del mondo imprenditoriale e sindacale, tra cui: Andrea Agostinelli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale MTMI; Lucia Ali del Partito Democratico di Cinquefrondi; l’imprenditore Pippo Callipo; Rosy Ficarra per la Automar SpA; il sen. Nicola Irto del Partito Democratico; Gregorio Pittitto per la CGIL; Giuseppe Soriero, autore di “Andata in Porto”; l’on. Nico Stumpo del Partito Democratico e Domenico Vecchio, presidente Confindustria RC. Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Misiani, già viceministro dell’Economia e delle Finanze, che analizzerà il ruolo strategico del porto di Gioia Tauro e delle infrastrutture logistiche nel contesto delle politiche nazionali di sviluppo economico e industriale.

L’obiettivo dell’incontro

L’incontro rappresenta un’opportunità fondamentale per discutere delle prospettive future del porto di Gioia Tauro, un’infrastruttura di primaria importanza per l’economia della Calabria e dell’intero Mezzogiorno. Negli ultimi anni, il terminal container ha registrato una crescita significativa, ma restano ancora molte sfide da affrontare, tra cui il miglioramento delle infrastrutture di collegamento, l’attrazione di nuovi investimenti e il potenziamento dell’occupazione qualificata.

Le parole del segretario Morabito

“La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria, con questa iniziativa, intende promuovere –dichiara il segretario Morabito– un dibattito costruttivo tra istituzioni, imprese e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Gioia Tauro nel contesto economico nazionale e internazionale. L’incontro sarà anche un’occasione per sottolineare l’importanza di una strategia politica chiara e condivisa che sappia valorizzare le potenzialità del territorio e creare nuove opportunità di crescita e sviluppo”. “L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione di confronto per chiunque voglia contribuire con idee e proposte al rilancio economico e infrastrutturale della Calabria”, si legge nella nota.

