“Surf a Gallico”, la segnalazione: quando piove, in via Casa Savoia si aspetta la grande onda | FOTO

Facile fare surf in mare: i veri appassionati lo fanno in strada. Scordatevi le Hawaii, la Gold Coast australiana, Santa Cruz o altre mete da sogno: i cittadini di Reggio Calabria non devono nemmeno cambiare città, gli basta recarsi a Gallico quando piove. È la simpatica (c’è chi trova la forza di ridere quando ci sarebbe solo da piangere) segnalazione di un lettore alla redazione di StrettoWeb che ripercorre la sua battaglia personale affinchè il Comune si accorga della situazione di via Casa Savoia a Gallico, invasa dall’acqua alta quando piove.

Il lettore fa un recap cronologico che si dipana fra segnalazioni inviate all’e-mail del sindaco Falcomatà, articoli di StrettoWeb e attesa della prossima ‘grande onda’ in quel di Gallico perchè nessuno ha ancora alzato un dito per cambiare la situazione:

“12 gennaio 2025, un escursionista trova una fonte di acqua sorgiva in quel di Gallico, via Casa Savoia.

16 gennaio 2025, PEC inviata all’indirizzo sindaco@pec.reggiocal.it. Regolarmente consegnata lo stesso giorno.

18 febbraio2025, articolo circa la scoperta della fonte pubblicato da StrettoWeb .

. 25 marzo 2025, temporale serale si abbatte su Gallico e la fonte trova nuovamente vigore.

26 marzo 2025, leggo su StrettoWeb di una allerta meteo che il sindaco starebbe valutando al fine di emettere un’ordinanza.

che il sindaco starebbe valutando al fine di emettere un’ordinanza. 26 marzo 2025, aspetto sulla riva l’onda di piena per poter cavalcare con la mia tavola la grande onda, come fossi a Nazarè in Portogallo sulla spiaggia dei surfisti.

Allego foto della grande onda del 12 gennaio, scattate di giorno, e del 25 di marzo, scattate di notte. L’amore per il surf a due passi da casa, perchè un’allerta è anche un’opportunità“.

