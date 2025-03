Superenalotto, Reggio Calabria al 9° posto nazionale: obiettivo ‘6’ nel 2025!

StrettoWeb

Reggio Calabria tra le prime 10 in Italia. Dopo aver fatto parlare della nostra città nelle cronache nazionali di qualche anno fà quando fu acquistata proprio a Reggio una quota del famoso sistemone che realizzò il famoso 6 dei record al superenalotto (il più alto al mondo), il noto store sito nei pressi del tapis roulant di Reggio Calabria, torna a far parlare di sè e di conseguenza della città, piazzandosi al 9° posto in Italia riguardante il gioco Superenalotto nell’anno 2024 scalando una classifica di ben 33mila ricevitorie esistenti nel territorio nazionale!!! Sebbene consapevoli di aver raggiunto un traguardo storico, i ragazzi non si accontentano e per il 2025 puntano dritti alla vetta…magari riportando nuovamente il sei in città!!

