Superbonus, in arrivo 10 mila lettere del Fisco | DETTAGLI

L’Agenzia delle Entrate ha avviato un’operazione di verifica per controllare che le rendite catastali degli immobili ristrutturati con il Superbonus siano state aggiornate. Il fisco invierà circa 10 mila lettere ai contribuenti i cui immobili risultano ancora con rendita pari a zero, nonostante abbiano beneficiato degli incentivi fiscali. I primi controlli si concentreranno sugli immobili che hanno ottenuto il Superbonus ma che, sulla carta, risultano ancora allo stato di rudere, in corso di costruzione o con rendita catastale pari a zero.

I contribuenti che riceveranno l’avviso avranno diverse possibilità di risposta:

Correggere la rendita catastale, se riconoscono che non è stata aggiornata dopo i lavori.

Fornire documentazione giustificativa, dimostrando che l’immobile non ha subito modifiche tali da richiedere un aggiornamento catastale.

Consultare un tecnico esperto, come un geometra o un ingegnere, per verificare la propria posizione e valutare se è necessario un adeguamento.

Per agevolare il dialogo con i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione una sezione dedicata sul proprio sito, con FAQ, moduli di risposta e istruzioni dettagliate su come procedere.

