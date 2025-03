Il Sun incorona Reggio Calabria: “con Ryanair si arriva con 15 sterline, ed è stupenda”. Esulta Occhiuto

StrettoWeb

Il The Sun, uno dei più popolari tabloid britannici, ha pubblicato un articolo in cui celebra la bellezza di Reggio Calabria e l’opportunità di raggiungerla direttamente dall’Inghilterra a costo bassissimo grazie ai voli di Ryanair voluti dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Proprio Occhiuto questa sera ha rilanciato l’articolo con un post social in cui ha commentato con soddisfazione: “La Calabria è stata riconosciuta tra le mete europee in maggiore espansione per il 2025, grazie a un aumento rilevante dell’interesse turistico. A contribuire a questo slancio, anche le nuove rotte aeree – come quelle operate da Ryanair su Reggio Calabria – che facilitano l’arrivo di visitatori da tutta Europa”.

Di seguito riportiamo integralmente il testo dell’articolo del The Sun tradotto in Italiano:

Ryanair lancia voli da 15 sterline verso una località italiana dove il vino costa solo 3 sterline a bottiglia Se stai programmando una vacanza economica questa primavera, la nuova destinazione Ryanair potrebbe fare al caso tuo. La compagnia aerea ha lanciato questa settimana voli da Londra Stansted a Reggio Calabria a partire da sole 14,99 sterline. La città costiera di Reggio Calabria offre una grande varietà di attrazioni turistiche. E se questo non fosse già abbastanza per invogliarti, anche il resto del viaggio sarà economico. Con spiagge, parchi acquatici, montagne e musei, questa meta ha davvero tutto. Gli amanti della buona tavola apprezzeranno sicuramente la cucina locale, in particolare chi ama il vino:

classificata quarta al mondo per convenienza del vino, qui si possono acquistare bottiglie di alta qualità a partire da appena 3 sterline.

Sono disponibili anche tour dei vigneti e degustazioni per circa 20 sterline. Il centro di Reggio Calabria si trova a soli 8 km dall’aeroporto ed è facilmente raggiungibile in 15 minuti di autobus per appena 2 euro (circa 1,66 sterline). Secondo Expedia, si possono trovare hotel a partire da 26 sterline a notte. Tra i luoghi di interesse culturale ci sono le sculture dell’Opera di Rabarama (realizzate nel 2000) sul lungomare, e i famosi Bronzi di Riace, statue greche di 2.500 anni ospitate nel museo di Reggio.

Il biglietto d’ingresso è di 10 euro per gli adulti e 2 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni. Per chi viaggia in famiglia, una visita al parco acquatico AcquaPark Odissea 2000 (aperto da giugno a settembre) è l’ideale.

Con scivoli, montagne russe d’acqua, piscine, un fiume lento, pizzeria e bar, il biglietto d’ingresso è di 15 sterline.

Si consiglia di restare almeno tre ore per godersi tutto. Se il tempo è più fresco, si può esplorare il Parco Nazionale dell’Aspromonte, con 22 sentieri escursionistici, cascate, villaggi montani e 48 specie di fauna protetta. Un’altra esperienza particolare è la visita a Roghudi Vecchio, un paese fantasma abbandonato negli anni ’70 a causa di inondazioni. Oppure, si può prendere il traghetto per Messina, in Sicilia, con prezzi a partire da 6 sterline. Il volo da Londra Stansted a Reggio Calabria è attivo due volte a settimana, il mercoledì e la domenica, con una durata di circa tre ore.

L’articolo originale: https://www.thesun.co.uk/travel/33944528/ryanair-affordable-flights-italy-reggio-calabria-city-breaks/

