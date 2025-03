Suicidio Palermo, da 2-0 a 2-3: la Cremonese sbanca il “Barbera” al 95′, quanti fischi!

StrettoWeb

Suicidio Palermo. E non è la prima volta. Va avanti, raddoppia, per larghi tratti mostra di avere tutta la qualità che effettivamente la rosa possiede, ma poi viene colpita dai soliti blackout e si fa rimontare, perdendo clamorosamente. Sì, perché al “Barbera”, nell’anticipo di Serie B della 30ª giornata, il risultato è clamoroso. La Cremonese vince 2-3 al 95′ dopo essere stata sotto per 2-0 a metà ripresa. Fischi, tantissimi, da parte dei tifosi rosanero, già non contenti dell’attuale cammino e ora delusi per una sconfitta incredibile.

La partita

Nel primo tempo nessun gol: 0-0. Le reti, le due squadre, se le tengono tutte nella ripresa. A sbloccarla è Gomes, con un bel tiro a giro dal limite. Il vantaggio sembra mettere la gara in discesa per il Palermo, che a metà secondo tempo riesce a trovare il gol del 2-0. Rigore: Brunori non sbaglia e spiazza il portiere. La squadra di Dionisi qui potrebbe gestire un vantaggio rassicurante, evitando di rischiare, ma dopo poco subisce il gol dell’1-2, siglato da Azzi. E le gambe, come prevedibile, cominciano a tremare. La Cremonese ci crede, torna a spingere con convinzione è all’86’, su gentile dormita della difesa, trova il pari con Valoti, fortunato a ritrovarsi la palla tra i piedi dopo un palo e a scaraventarla a porta spalancata. Finita? Macché L’inerzia è tutta dalla parte dei lombardi, che nell’ultimo dei 6 minuti di recupero trovano il clamoroso gol con Collocolo. Incubo rosanero, che si becca i fischi assordanti di tutto lo stadio e rimane in bilico in classifica.

Risultati Serie B, 30ª Giornata

Venerdì 14 marzo

ore 20.30

Palermo-Cremonese 2-3

Sabato 15 marzo

Ore 15.00

Cesenza-Spezia

Cittadella-Sassuolo

Frosinone-Brescia

Juve Stabia-Modena

Ore 17.15

Pisa-Mantova

Ore 19.30

Bari-Salernitana

Domenica 16 marzo

Ore 15.00

Reggiana-Sampdoria

Sudtirol-Carrarese

Ore 17.15

Catanzaro-Cosenza

Classifica Serie B

Sassuolo 66 Pisa 57 Spezia 54 Cremonese 48* Catanzaro 43 Cesena 41 Juve Stabia 40 Palermo 39* Bari 39 Modena 35 Cittadella 33 Sudtirol 33 Carrarese 32 Brescia 31 Reggiana 31 Sampdoria 31 Mantova 30 Frosinone 30 Salernitana 29 Cosenza 25 (-4 )

*una partita in più

Prossimo turno Serie B, 31ª giornata

Venerdì 28 marzo

Ore 20.30

Spezia-Brescia

Sabato 29 marzo

Ore 15.00

Cosenza-Pisa

Mantova-Sudtirol

Modena-Catanzaro

Sampdoria-Frosinone

Ore 17.15

Cremonese-Cittadella

Ore 19.30

Sassuolo-Reggiana

Domenica 30 marzo

Ore 15.00

Carrarese-Bari

Cesena-Juve Stabia

Ore 17.15

Salernitana-Palermo

