Grande successo per la Scarpadoro Ability di Vigevano con Giusy Versace

Tra i 2.800 partecipanti che domenica 16 marzo hanno dato vita alla 18esima Scarpadoro di Vigevano, la manifestazione podistica organizzata dall’Atletica Vigevano, c’erano anche oltre 70 persone con disabilità fisiche ed intellettive che hanno preso parte alla 11^ Scarpadoro Ability, guidati dalla madrina e progenitrice Giusy Versace (in veste di Wondergiusy), dalla sua onlus Disabili No Limits e dai coloratissimi super eroi del gruppo Escape Team, lungo il percorso di 4 chilometri nel centro storico di Vigevano.

Una mattinata che ha saputo regalare moltissimi sorrisi e tanto entusiasmo a tutti i partecipanti delle associazioni: Aias Vigevano, Fileremo, Cooperativa Sant’Ambrogio, Chiocciola di Garlasco, Cdd Arcomadia Vigevano, Fondazione Maddalena Grassi, Cooperativa Elleuno, Ricominciamo A Volare, Oftal Voghera e Stradella, Anffas Vigevano e Cassolnovo e Gli Amici Dafne e Andrea.

Giusy Versace ha poi assegnato il trofeo Scarpadoro Ability a ‘I Maratonabili’ il coloratissimo gruppo di runners nato in Toscana nel 2009 ma oggi presente su tutto il territorio nazionale, sempre pronti a prestare le gambe a chi non può correre in autonomia perchè costretto a vivere su una sedia a rotelle.

Il progetto di inserimento sociale della Scarpadoro non si ferma qui. Sul percorso della gara, a preparare i bicchieri e versare acqua e sali minerali a tutti i concorrenti nei tre punti di ristoro, c’erano i ragazzi con disabilità intellettiva di UBUNTU, il progetto sociale sviluppato dalla Cooperativa Meraki che mira a sviluppare abilità relazionali e pratiche essenziali per il vissuto quotidiano. Alla Scarpadoro, oltre a svolgere nel migliore dei modi l’importante compito a loro affidato, i ragazzi di Ubuntu hanno collaborato nella distribuzione di locandine e di materiale informativo nei giorni precedenti la manifestazione.

”Ogni anno l’arrivo della Scarpadoro Ability è atteso con grande entusiasmo da moltissime persone con disabilità perchè sanno che quel giorno si sentiranno parte integrante del più grande evento sportivo della provincia di Pavia. E’ questa la magia di Scarpadoro Ability e sono fiera di portare avanti questo progetto da 11 anni assieme alla mia associazione Disabili No Limits, a Daniele Chiesa e ai suoi super eroi. Ringrazio l’Atletica Vigevano che ogni anno organizza con grande impegno questa manifestazione e tutte le realtà associative che credono in questa manifestazione e collaborano portando i ragazzi a parteciparvi e tutti i runners che si uniscono a noi spingendo e accompagnando carrozzine per regalare sorrisi, allegria e leggerezza. Questo modo di vivere la corsa me lo ha insegnato l’amico Fabrizio Cosi, l’ideatore della critica mass milanese Podisti da Marte, scomparso prematuramente 10 anni fa. Amava correre e regalare sorrisi e lo ha fatto anche qui a Vigevano in diverse occasioni. Ciao Fabrizio, ti portiamo sempre nelle nostre corse e nei nostri cuori!”, così Giusy Versace al traguardo.

