Gli studenti di San Luca a lezione di sicurezza stradale con la Polizia

Nei giorni scorsi presso l’Istituto Scolastico di San Luca la Polizia Locale e la Polizia Stradale sono saliti in cattedra per incontrare gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado con lo scopo di promuovere la sicurezza e l’educazione stradale. Un progetto questo voluto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Daniela Perrone e condiviso dal Commissario Prefettizio del Comune di San Luca, Dott. Rosario Fusaro.

La concreta realizzazione dell’iniziativa è stata attuata avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di San Luca, dott.ssa Antonella Sgarlato e dell’ispettore Fabio Luci della Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria.

Tra i temi trattati: accrescere la consapevolezza dei pericoli derivanti dalla circolazione attraverso la conoscenza e il rispetto delle regole del Codice della strada e della segnaletica stradale, l’uso corretto e consapevole della bicicletta e del monopattino elettrico, il comportamento del pedone finalizzato alla sicurezza in prossimità degli attraversamenti pedonali, i pericoli causati dalla distrazione e gli effetti causati dall’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche alla guida.

Da parte degli agenti formatori molta soddisfazione per la partecipazione e attenzione degli studenti stimolata da slide, video, simulazioni e test di verifica; si è puntato molto anche sull’educazione di ritorno per trasferire anche ai genitori e alle famiglie il messaggio che “la sicurezza stradale garantisce un bene che non ha prezzo: la vita umana”.

Giornate come queste che vedono la collaborazione di varie Istituzioni sono la dimostrazione di come è importante attuare un gioco di squadra su temi importanti come la sicurezza stradale e l’educazione stradale, con la speranza che questo sia l’inizio di una serie di iniziative che vedrà sempre più coinvolti gli studenti delle scuole di San Luca.

