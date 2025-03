Palmi, gli studenti dell’”Einaudi-Alvaro” incontrano i docenti dell’Unime

StrettoWeb

Il 28 febbraio 2025 presso la sede Liceo dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi si è svolto l’incontro di orientamento in uscita dedicato alle classi Quinte del Liceo e dell’ITE con una rappresentanza del corso di laurea triennale in “Scienze del Servizio Sociale” afferente al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina; la prof.ssa Domenica Farinella, docente di Sociologia del Lavoro e del Welfare, e il dott. Salvatore Rizzo, libero professionista, assistente sociale e tutor del corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale, hanno illustrato, anche attraverso attività laboratoriali che hanno visto protagonisti gli studenti, le specificità del percorso di studi in Scienze del servizio sociale e dell’attività professionale dell’assistente sociale. L’incontro è stato estremamente apprezzato dagli studenti, che hanno avuto modo di conoscere le caratteristiche degli interventi di tutela e inclusioni sociale svolti dagli assistenti sociali e l’importanza di queste figure del Welfare al servizio dei singoli e delle comunità.

L’incontro, cui ha preso parte il prof. Fabio Domenico Palumbo, docente di Scienze Umane del Liceo, è stato introdotto dalla responsabile di plesso prof.ssa Enrica Scolaro. La riuscita dell’iniziativa testimonia ancora una volta la bontà della proposta orientativa portata avanti dall’Istituto grazie all’attenzione del Dirigente, dott. Giuseppe Eburnea e dei suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.

