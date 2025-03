StrettoWeb

StrettoCrea inaugura la stagione degli eventi 2025 con il “Messinacon Day Zero”, arrivato alla sua terza edizione in una location completamente nuova e con svariate novità. Il Day Zero nasce come evento anticipatorio al Messinacon, la fiera del fumetto e del fantastico che da ormai 10 anni si svolge nella città di Messina, cercando di convogliare appassionati di pop cultura e cosplayer in un evento giornaliero all’insegna del divertimento. In passato la location è stata Villa Dante, quest’anno invece il Day Zero si svolgerà l’11 aprile presso il caffè letterario “Volta Pagina”, un nuovo spazio sociale e culturale che ha aperto in Largo San Giacomo 13, dalle ore 16:30 continuando per tutta la serata.

Le parole di Mulfari

“Quest’anno abbiamo deciso di organizzare il Day Zero come una festa: ci sarà un DJ set, si potrà mangiare e bere, avremo anche uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e inoltre è prevista una mini- gara cosplay che avrà come premio principale un abbonamento di entrata al Messinacon”, dichiara Giuseppe Mulfari, Presidente di StrettoCrea.

Durante il Day Zero, inoltre, verranno annunciate ufficialmente la locandina del Messinacon e la nuova location che non sarà più quella del Palacultura: “attraverso una sinergia e collaborazione con il Comune di Messina abbiamo trovato una sede più consona per questa decima edizione del Messinacon. Col tempo la partecipazione di ospiti e cittadini si è ingrandita molto, portandoci a cercare così un luogo più grande in cui poter ospitare le prossime novità per questa edizione, fra cui la presenza di “big” dello spettacolo“, approfondisce Mulfari.

Le date del Messinacon sono 5-6-7 settembre 2025, mentre l’appuntamento con il Day Zero è giorno 11 aprile dalle ore 16:30 presso il Volta Pagina.

