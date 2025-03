Stefano Bollani in concerto all’Università della Calabria | INFO

StrettoWeb

Un live eccezionale e senza precedenti di Stefano Bollani, nato dall’incontro fra cinque straordinari talenti musicali tra i più prestigiosi al mondo, ciascuno con una visione artistica distintiva e una carriera d’eccezione, si terrà il 18 luglio alle ore 21:30 al Teatro all’aperto di Piazza Vermicelli dell’ Università della Calabria. Un evento voluto dal rettore Nicola Leone nel quadro dei Grandi Eventi dell’Unical e organizzato in collaborazione con la Show Net di Ruggero Pegna per Fatti di Musica, il Festival-Premio del Live d’Autore, 39° edizione.

Maestro nel fare della musica un gioco da reinventare ogni volta, Stefano Bollani darà vita a un quintetto unico con un repertorio inedito, composto appositamente per questa nuova formazione: insieme a lui in questo concerto evento ci saranno Jeff Ballard alla batteria, uno dei batteristi più versatili della scena jazz contemporanea per anni al fianco di Ray Charles e di stelle come Brad Mehldau, Chick Corea e Pat Metheny; Larry Grenadier al basso, acclamando come uno dei più grandi bassisti del jazz moderno, che ha suonato con leggende come Joe Henderson, Stan Getz, Joshua Redman e Paul Motian; Vincent Peirani alla fisarmonica, innovatore e reinventore di questo strumento grazie a una visione che abbraccia jazz, musica classica, world music e rock; Mauro Refosco alle percussioni, sound designer di fama internazionale, che ha collaborato con artisti come David Byrne, i Red Hot Chili Peppers e Thom Yorke e che, con la sua band Forro in the Dark, ha portato la musica brasiliana in giro per il mondo.

Pianista e compositore dal talento poliedrico, Stefano Bollani è tra i musicisti italiani più stimati e amati al mondo, capace di spaziare tra jazz, classica e musica brasiliana con uno spirito di continua esplorazione. Ha collaborato con leggende come Chick Corea, Pat Metheny, Enrico Rava e Richard Galliano, e ha inciso per prestigiose etichette quali ECM, Label Bleu e ACT. Ha suonato con orchestre sinfoniche di fama mondiale e ha composto colonne sonore premiate, tra cui il David di Donatello nel 2023 per Il pataffio.

Parallelamente, è autore di libri e protagonista di spettacoli teatrali e programmi televisivi come Via dei Matti Numero Zero su Rai3. A Stefano Bollani sarà consegnato all’Unical il Riccio d’Argento ai “Migliori Live dell’Anno”, lo storico oscar del festival realizzato dal maestro orafo crotonese Gerardo Sacco. Non vi è alcun dubbio che questo concerto del 18 luglio all’Unical sia uno degli eventi musicali più straordinari e attesi del panorama musicale, per la Calabria un appuntamento imperdibile.

Per volontà del Rettore tutti gli studenti iscritti all’Unical avranno uno sconto del 25% sui posti di gradinata e, fino al 30 aprile, potranno prenotare direttamente presso un apposito sportello dell’Università anche biglietti di platea, come da comunicazione che riceveranno.

“Ringrazio il Rettore Nicola Leone – ha affermato Ruggero Pegna – per la condivisione di evento musicale di elevatissimo spessore artistico e tutto il team dell’Università che collabora, da Fabio Vincenzi ad Alessia Cosentino… E’ il caso di dire che, con musicisti di questo livello, anche la musica diventa scienza! E’ la seconda volta che Fatti di Musica approda all’Unical, dove ho tutti miei ricordi universitari, e ancora con un evento musicalmente prezioso come fu il doppio omaggio a Fabrizio De Andrè e Pino Daniele per la Notte dei Ricercatori 2015”.

I biglietti saranno messi in vendita a partire da domani sul circuito Ticketone e nei punti Ticketone, per informazioni: segreteria Show Net tel. 0968441888.

