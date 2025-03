SS106 e viabilità della locride, Minasi rassicura i sindaci: “30 milioni di euro per i progetti sul tratto reggino”

StrettoWeb

“Ho appena appreso delle preoccupazioni dei Sindaci della Locride per quanto riguarda la viabilità sui loro territori, in particolare con riferimento a una mancanza di fondi per il tratto reggino della Statale 106, e voglio rassicurarli: non è così, per la prima volta i fondi ci sono, grazie al Ministro Matteo Salvini, e saranno investiti sui progetti”. La Senatrice della Lega, Tilde Minasi, risponde ad Assocomuni che, dopo 8 mesi, è tornata a riunirsi per affrontare un tema delicato e nodale per l’area dello Jonio reggino: le Infrastrutture stradali di collegamento del territorio. “Per la prima volta, come dicevo poc’anzi – prosegue la Senatrice – al Ministero ci sono 30 milioni di euro nel contratto di programma di ANAS per sviluppare le fasi progettuali del tratto reggino della SS106. Fino ad ora non era mai stato investito un euro sul tratto in questione e per questo motivo non sono stati mai sviluppati progetti. Adesso, finalmente, si potrà procedere con l’elaborazione appunto di questi progetti per un restyling completo anche della parte di Statale che attraversa la Jonica”.

Minasi si rivolge ai sindaci

La Senatrice Minasi si rivolge, dunque, direttamente ai Sindaci: “purtroppo in passato – ricorda – non c’è mai stata attenzione verso quei territori da parte dei Governi e degli stessi parlamentari che si sono susseguiti nel tempo, si è pensato solo ai tratti tra Sibari e Catanzaro, con finanziamenti e progetti che hanno potuto portare oggi alle gare d’appalto e all’inizio dei lavori di rifacimento dell’arteria. Noi, invece, riusciremo a intervenire presto anche sul tratto reggino: non appena saranno pronti gli studi di fattibilità, sarà stabilita la priorità dei lotti e saranno sviluppate le ulteriori fasi. A quel punto i lavori potranno finalmente essere finanziati. Stiamo recuperando, dunque – sottolinea Minasi – ritardi di decenni. Sono molto fiera di poter essere parte attiva di questo nuovo corso. I Sindaci, dunque, giustamente preoccupati, si tranquillizzino: i lavori, grazie al Ministro Salvini, saranno presto realtà”.

Galleria Limina, cronoprogramma rispettato”

“Per quanto riguarda la galleria della Limina confermo quanto già riferito dal Sindaco di Mammola: il cronoprogramma è rispettato e dunque i lavori termineranno nei tempi annunciati. Voglio qui ricordare che proprio Salvini era intervenuto per scongiurare il rischio di isolamento dei territori jonici, stabilendo che gli interventi di rifacimento si facessero di notte, senza dover chiudere la galleria e, appunto, evitando che i cittadini di quei territori venissero tagliati fuori. Sono, dunque, anche in questo caso molto fiera e felice di quella decisione del nostro Ministro, che con quella programmazione ha evitato enormi disagi alla popolazione, garantendo al contempo il completamento nei tempi della messa in sicurezza della strada”, rimarca Minasi. .

“Disponibile a incontrare i sindaci”

“So – prosegue la Senatrice – che i Sindaci vorrebbero incontrare i parlamentari calabresi e il Ministro per parlare di tutte queste problematiche e anche del tema delle trasversali. Personalmente mi rendo immediatamente disponibile e questo incontro e a un dialogo per raccogliere le loro istanze e sottoporle direttamente a Salvini. La sua e nostra attenzione è un dato concreto, sotto gli occhi di tutti, e anche questa volta sarà certamente anche lui disponibile a confrontarsi. Sono sicura – conclude – che continueremo a operare bene, nell’interesse anche dell’importantissima area locridea”.

