Squalificati Serie B, stangata a Vazquez: 10 giornate di stop! Cosenza: pesante multa e Artistico out

Il Giudice sportivo ha reso note le decisioni dopo la 29ª giornata di Serie B. 14 i giocatori fermati per un turno: Akinsamiro (Sampdoria), Antonucci e Mangraviti (Cesena), Artistico (Cosenza), Bellich e Buglio (Juve Stabia), Bronn (Salernitana), Burrai (Mantova), Dellavalle (Modena), Illanes Minucci (Carrarese), Lauriente (Sassuolo), Mateju (Spezia), Pierozzi (Palermo) e Sampirisi (Reggiana).

Emerge, poi, la stangata a Franco Vazquez della Cremonese, fermato per dieci giornate in seguito agli insulti razzisti a Dorval del Bari. “Il Giudice sportivo, letti il rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale dalla quale emerge che il calciatore Franco Damian Vazquez (Cremonese), al termine della gara, ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval (Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale; visto l’art 28 comma 1 e 2 CGS delibera di sanzionare il calciatore Vazquez con la squalifica per dieci giornate effettive di gara”, si legge. In pratica, Vazquez ha già terminato la stagione regolare (mancano 9 gare) e salterà anche l’eventuale primo turno dei playoff.

Non va benissimo neanche al Cosenza: non avrà Artistico nel derby contro il Catanzaro e in più dovrà pagare una multa di 10 mila euro per via dei fumogeni che hanno costretto l’arbitro a sospendere il match di venerdì sera contro la Reggiana per alcuni minuti, in avvio. Nello specifico, l’ammenda è “per avere suoi sostenitori, al 3° del primo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa due minuti; per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco”.

