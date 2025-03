Squalificati Serie B, Catanzaro stangato: stop per Iemmello. E c’è una multa “pesante”

StrettoWeb

Il Catanzaro esce con le ossa rotte dall’ultimo turno del weekend. La gara contro la Reggiana, pareggiata per 1-1, ha infatti portato in dote un turno di stop a Iemmello e una multa di 7 mila euro. L’ammenda è “per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco due monete, una delle quali colpiva l’Arbitro sulla spalla, senza conseguenze lesive”. Multe anche per Pisa (4 mila euro) e Palermo (2 mila euro) per una bottiglia di plastica lanciata in campo.

Questi, invece, i sette calciatori fermati: saltano la prossima Adorante (Juve Stabia), Cassata (Spezia), Ceccaroni (Palermo), Gondo (Reggiana), Iemmello (Catanzaro), Pandolfi (Cittadella), Salvi (Cittadella). Pesante la squalifica per il capitano del Catanzaro, che a causa del quinto giallo non sarà presente a Cremona, nel delicato match che vale il quarto posto.

