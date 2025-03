Squalificati Serie B, 9 fermati dal Giudice Sportivo. Multe salate per Palermo e Catanzaro

StrettoWeb

Il Giudice Sportivo, al termine della 30ª giornata di Serie B, ha squalificato nove giocatori per un turno: saltano la prossima Marras (Reggiana), Niang (Sampdoria), Paoletti (Mantova), Praszelik (Sudtirol), Oliana (Carrarese), Pavan (Cittadella), Tsadjout (Frosinone), Verre (Palermo), Vignali (Spezia). In merito alle ammende, sono state multate Juve Stabia (15 mila euro), Palermo (7 mila), Catanzaro (4 mila) e Bari (1.500).

Le motivazioni, per Palermo e Catanzaro, sono nel lancio di alcuni oggetti in campo da parte dei tifosi. Bottigliette di plastica e un accendino per i rosanero, solo bottigliette di plastica per i giallorossi, euforici per la vittoria nel derby contro il Cosenza.

