Evento contro lo spreco alimentare: l’Istituto Nazionale Azzurro sarà protagonista a Palazzo Madama

Il 28 marzo 2025, l’Istituto Nazionale Azzurro (I.N.A.) sarà protagonista di un evento di grande rilevanza sociale presso la Sala “Caduti di Nassiriya” di Palazzo Madama, dedicato alla lotta contro lo spreco alimentare. Organizzato in collaborazione con il Senatore Nicola Irto, a cui vanno i ringraziamenti dell’I.N.A., questo convegno rappresenta un’iniziativa cruciale per sensibilizzare la società su un problema che non riguarda solo la sostenibilità, ma anche l’etica e la responsabilità sociale. L’obiettivo principale è promuovere una cultura della valorizzazione delle risorse e della responsabilità, offrendo proposte concrete e incoraggiando l’azione collettiva. Lavorare insieme è essenziale per affrontare lo spreco alimentare in modo efficace e sostenibile.

All’evento interverranno relatori di spicco, tra cui il Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente del Comitato Etico e Scientifico dell’I.N.A., che porterà la sua autorevolezza e visione sul tema. Insieme a lui, il M.P. Giulio Cerchietti, il Dott. Antonio Paolillo, e Don Francesco Cristofaro offriranno approfondimenti e proposte per affrontare la questione dello spreco alimentare da diverse prospettive. La partecipazione è già sold out, ma grazie alla trasmissione in diretta streaming attraverso il sito ufficiale del Senato e il canale YouTube del Senato Italiano, sarà possibile raggiungere un pubblico più ampio e coinvolgere la cittadinanza in questa importante discussione.

“Il messaggio che l’Istituto Nazionale Azzurro vuole trasmettere alla società civile è chiaro: la lotta contro lo spreco alimentare è un impegno che riguarda tutti noi. È imprescindibile lavorare insieme per promuovere una cultura della valorizzazione delle risorse e della responsabilità. Solo attraverso l’unione di forze politiche, istituzionali e di ispirazione cattolica possiamo generare un cambiamento significativo per il bene comune. Invitiamo la società civile a rispondere a questo appello e a contribuire a creare un futuro più giusto e sostenibile“. Ha dichiarato il Fondatore e Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro Cav. Dott. Lorenzo Festicini.

