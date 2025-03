Spostamento Ccpm di Taormina, De Luca (M5S): “ipotesi inopportuna e senza fondamento logico e giuridico”

StrettoWeb

“Le dichiarazioni del deputato catanese di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto che annunciano il futuro spostamento di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina al Policlinico di Catania Rodolico o all’ospedale Papardo di Messina, mi lasciano perplesso. Non può essere la volontà del Governo nazionale e del Ministero della Salute a determinare la collocazione fisica di questo centro di eccellenza. L’ipotesi dello spostamento, oltre a essere inopportuna non ha, a mio avviso, alcun fondamento logico e giuridico vista l’incompetenza del Ministero a indicare alla Sicilia dove deve allocare le unità operative che intende mantenere”, dichiara l’on. Antonio De Luca (M5S), Capogruppo all’ARS del M5S e membro della Commissione Sanità.

“Se qualcuno crede di scippare il Ccpm di Taormina con simili giochetti avrà vita dura, anzi durissima. Ho già scritto una lettera urgente indirizzata al Presidente Renato Schifani, all’Assessore Regionale alla Salute, Daniela Faraoni e al presidente della Commissione Sanità Giuseppe Laccoto, per chiedere immediati chiarimenti in merito a simili dichiarazioni, evidenziando che vogliamo che la Cardiochirurgia pediatrica del Bambin Gesù resti a Taormina. Schifani adesso ha il dovere di fare immediata chiarezza confermando o smentendo le dichiarazioni dell’on. Ciancitto. Chiederò anche la convocazione in Commissione Sanità dell’Assessore Faraoni. Vogliamo conoscere una volta per tutte il futuro di questa struttura perché non si può andare avanti di deroga in deroga. Si deve rispettare la volontà delle famiglie e del territorio, tenendo conto dei ragguardevoli risultati da sempre ottenuti dal Ccpm”, conclude il deputato messinese.

