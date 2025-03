Arghillà, strade invase dalla spazzatura: il tour fra abbandono e incuria | VIDEO

StrettoWeb

Un vero e proprio tour fra incuria e abbandono, quello visibile nel video in calce all’articolo realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. E se per alcuni sarà solo un filmato da vedere una volta in un articolo, per i residenti di Arghillà è la desolante realtà di tutti i giorni. Il quartiere situato nella periferia di Reggio Calabria versa in condizioni a dir poco disumane. Montagne di spazzatura accumulate ai lati delle strade, puzza e sporcizia.

E non si tratta solo di una zona isolata. Come si evince dal video, ci sono decine di discariche a cielo aperto. I cittadini denunciano la situazione ormai da diverso tempo ma dalle istituzioni non arriva alcuna risposta.

