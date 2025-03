Sparatoria a Cosenza: 58enne gambizzato

StrettoWeb

Un uomo di 58 anni è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta ieri sera, in piazza Gervasi, a Cosenza. L’episodio si è verificato intorno alle 21.45. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata raggiunta da un colpo di pistola al polpaccio e, immediatamente soccorsa dal 118, è stata trasferita nell’ospedale cittadino dove è stata operata d’urgenza. Da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Cosenza. La dinamica dei fatti non sarebbe riconducibile a contesti di criminalità organizzata ma gli inquirenti, al momento, non escludono alcuna pista.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.