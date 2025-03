Sparatoria a Catania: 45enne colpito all’addome e alle gambe

StrettoWeb

Un 45enne è stato ferito da tre colpi di arma da fuoco mentre era vicino a un centro scommesse di via Sabato Martelli Castaldi a Catania. Colpito all’addome e alle gambe è stato ricoverato nel pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Non è ritenuto in pericolo di vita. L’uomo in passato è stato denunciato per reati comuni. Sull’accaduto indaga la polizia.

