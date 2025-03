“Sostenibilità in Calabria: azioni locali e strategie globali”, importante convegno a Reggio

StrettoWeb

Si terrà oggi, lunedì 24 marzo alle ore 15 presso la sede di Confindustria Reggio Calabria, un importante convegno sul tema “Sostenibilità in Calabria: azioni locali e strategie globali“. Dopo i saluti istituzionali del Vice Presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Febert, del Presidente della Camera di Commercio, Antonio Tramontana, del vice Presidente del Comitato regionale Piccola Industria, Arturo Crispino e della Vice Presidente del Gruppo Giovani regionale, Maria Maddalena Speziali, introdurranno i lavori, il Presidente della sezione Trasporti, Filippo Arecchi, il presidente della sezione Servizi, Antonello Borrello e la presidente della sezione meccanica, Francesca Marino.

Concluderà i lavori il Presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara. L’evento rappresenta un’importante occasione di dialogo e confronto tra esperti, aziende e istituzioni, per costruire soluzioni concrete attraverso un impegno condiviso, con l’obiettivo di trasformare le sfide attuali in opportunità per un domani più sostenibile.

