Sondaggi politici, ecco quanto vale un partito Vannacci-Rizzo | DETTAGLI

Secondo un sondaggi di Termometro Politico, un partito che vedrebbe insieme il generale Vannacci e Marco Rizzo (attuale coordinatore di Democrazia Sovrana e Popolare) supererebbe tranquillamente lo sbarramento. Infatti, un 5,6% del campione di intervistati li voterebbe sicuramente. Un altro 13,1%, poi, li prenderebbe seriamente in considerazione. Un altro 12,9% lo considera improbabile ma non da escludere a priori e, infine, un 67% che sicuramente non voterebbe per questo ipotetico partito.

Insomma, Vannacci e Rizzo potrebbe superare Alleanza Verdi – Sinistra di Fratoianni e Bonelli che attualmente si attesta al 5° posto tra i principali partiti italiani

