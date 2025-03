Sondaggi, bassa la fiducia nel presidente von der Leyen

StrettoWeb

Secondo Termometro Politico, non c’è grande fiducia nel presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Il 46% non le dà la minima fiducia, mentre un altro 29,4% ha poca fiducia. Nel complesso parliamo di oltre 3 italiani su 4 (75,4%) che la giudicano negativamente. Dall’altro lato, però, è appena un residuale 3,8% che ha molta fiducia. Il restante 19,9% (una persona su cinque) ha abbastanza fiducia.

Il finanziamento di ReArm Europe

Il presidente di Commissione ha affermato di voler finanziare il progetto di riarmo dell’Europa trasformando i risparmi privati in investimenti necessari. Termometro Politico ha chiesto agli italiani cosa pensano: secondo la maggioranza, significa che von der Leyen punta a raccogliere fondi tramite emissione di titoli europei acquistabili dai cittadini. Il 23,1% crede in una opzione fortemente pessimistica come quella di un prelievo forzoso da tutti i conti correnti come quello del 1992. Poi, un altro 11,4% immagina che il ReArm Europe sarà finanziato attraverso nuove tasse.

