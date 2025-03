La solitudine dei giovani nell’era digitale: il convegno a Reggio Calabria

StrettoWeb

Nell’era della digitalizzazione, i giovani sono costantemente connessi tramite i social network e altre piattaforme online, ma questo costante “essere connessi” nasconde un crescente fenomeno di isolamento sociale che spesso non è visibile a chi li circonda. Sebbene i social media siano nati con l’intento di favorire la comunicazione e la condivisione, molteplici studi e segnali emergenti rivelano come questi strumenti possano alimentare un paradosso: una connessione virtuale che alimenta un isolamento reale. La solitudine giovanile, accentuata dal confronto online e dalla ricerca incessante di approvazione, si accompagna anche alla crescente diffusione di reati sui social, come il cyberbullismo, il furto d’identità, il revenge porn e la diffusione di contenuti dannosi, che mettono a rischio la sicurezza e la serenità dei giovani.

In un contesto in cui la vita virtuale sembra sostituire sempre più quella reale, è fondamentale riflettere sulle sfide legate all’uso dei social media, sui rischi che ne derivano e sul modo in cui le nuove generazioni possano essere tutelate e educate a un uso sano e consapevole delle tecnologie digitali.

“La solitudine dei giovani nell’era digitale tra connessione virtuale e isolamento reale” è il titolo del convegno che si terrà l’8 aprile 2025 alle ore 18:00 presso l’Auditorium Santa Maria della Neve a Riparo, Reggio Calabria. L’evento è promosso e organizzato dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve e dall’Associazione APE Reggina, guidate da Don Giovanni Gattuso, in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Reggio Calabria – Bova, diretto da Suor Giuliana Luongo, e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria.

Obiettivi e tematiche trattate

Il convegno intende approfondire il fenomeno della solitudine giovanile nell’era digitale, con un focus sui rischi legati all’uso dei social media e sulla crescente diffusione di reati online che mettono a rischio la sicurezza dei giovani. Si discuterà di come la vita virtuale, purtroppo, possa alimentare la solitudine reale e di come l’uso inconsapevole dei social possa avere un impatto psicologico devastante. Il convegno cercherà anche di esplorare le soluzioni possibili per migliorare il benessere dei giovani in un mondo sempre più digitalizzato.

Relatori e contributi di esperti

Il convegno vedrà l’intervento di esperti del settore che offriranno un contributo prezioso sulla sicurezza online, sull’impatto psicologico e sul ruolo delle istituzioni e delle associazioni nel supporto ai giovani:

Dott. Roberto Placido Di Palma, Procuratore della Repubblica Tribunale dei Minori di Reggio Calabria

Dott. Guido De Caro, Psicoterapeuta

Prof. Vincenzo Malacrinò, Docente di Biologia ed esperto di comunicazione

Suor Giuliana Luongo, Direttrice dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile

Presenze istituzionali e autorità

Oltre ai relatori, l’evento vedrà la partecipazione di numerose personalità istituzionali:

Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo di Reggio Calabria – Bova

Clara Vaccaro, Prefetto di Reggio Calabria

Maria Stefania Caracciolo, Assessore Regionale al Lavoro e all’Istruzione della Regione Calabria

Paolo Brunetti, Vice Sindaco di Reggio Calabria

Cesario Totaro, Generale Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria

Emanuele Mattia, Garante Metropolitano dell’Infanzia e Adolescenza

Prof. Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

L’incontro rappresenta un’importante occasione di riflessione sul ruolo delle istituzioni nel contrastare i rischi e nel promuovere un uso consapevole della tecnologia tra i giovani.

Supporto degli studenti dell’IPALB TUR “G. Trecroci”

Gli studenti dell’IPALB TUR “G. Trecroci” di Villa San Giovanni, sotto la guida della Dirigente Scolastica Enza Loiero, offriranno un prezioso supporto durante l’evento, occupandosi del servizio di accoglienza e di sala. Questo coinvolgimento attivo degli studenti testimonia il loro impegno nell’organizzazione e nella buona riuscita dell’incontro, nonché il loro contributo alla sensibilizzazione sui temi trattati.

Segreteria Organizzativa

La segreteria organizzativa dell’evento è coordinata da Angela Mattia Branca, che si occupa della gestione e dell’organizzazione logistica dell’incontro.

Iscrizioni e Crediti Formativi

Per partecipare all’evento, è possibile effettuare l’iscrizione online attraverso il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/rDfZHw4qAjmqz2uY6. L’iscrizione è gratuita, ma i posti sono limitati, quindi si consiglia di registrarsi al più presto. Inoltre, sarà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini dei crediti formativi per coloro che ne faranno richiesta. Per qualsiasi informazione e possibile contattare la segreteria all’indirizzo email trecampaniliunsolocuore@gmail.com o telefonicamente al 3716977747.

Moderazione e partecipazione

Il convegno sarà moderato dal Prof. Domenico Morabito, che guiderà le discussioni e il confronto tra i relatori, favorendo un dialogo costruttivo e un’interazione tra i partecipanti. L’incontro è aperto a tutti, in particolare studenti, famiglie ed educatori, che hanno un ruolo cruciale nel prevenire i rischi legati all’uso dei social e nell’educare i giovani all’importanza di costruire legami veri e significativi.

Un evento di grande rilevanza sociale

Il convegno rappresenta un’occasione imperdibile per riflettere insieme sulle sfide e i rischi legati all’era digitale, con particolare attenzione ai reati sui social e ai problemi connessi alla solitudine giovanile. L’evento invita le istituzioni, le associazioni, le scuole e le famiglie a unire le forze per costruire un futuro più sicuro e consapevole per le nuove generazioni.

