Smile Cosenza Pallanuoto: perde la femminile a Genova, vince la maschile contro Catania

Nulla da fare per la squadra di mister Francesco Fasanella. Smile Cosenza impegnata nel campionato femminile di serie A1 perde, a Genova, contro la forte Rapallo. 20-6 il risultato finale. 6-1 5-3, 5-1, 4-1 i parziali. A segno per le cosentine, Misiti con due reti, Ciudad, Mandelli, Da Silva e Gesheva una a testa. Molta delusione in casa rossoblù, nonostante la consapevolezza della partita difficile da affrontare, considerata la forza espressa dalle padrone di casa per tutto Il campionato. “A due giornate dal termine abbiamo già fatto meglio della scorsa stagione: +7 punti in classifica. Un risultato che parla di impegno, dedizione, sponsor e collaborazioni. Un altro straordinario tassello nella nostra avventura in Serie A1”, il messaggio prima della gara da parte della società Aqa.

“Sapevamo e sappiamo che nelle ultime due giornate andavamo incontro a due avversari molto ostici. Abbiamo iniziato con Rapallo che si è dimostrato degno della terza posizione in classifica per cui si trova. Abbiamo trovato una squadra sana, una squadra brillante; noi dal canto nostro abbiamo messo in atto le nostre forze che per questo Rapallo non sono bastate. Abbiamo l’ultima gara di campionato dove dobbiamo tentare un’impresa andando a Trieste e provando a centrare il bottino pieno. Questa è l’unica strada che ci può portare ai playoff, altrimenti dobbiamo pensare e avere già la testa proiettata a salvare la categoria andando attraverso i play out”, il commento dell’allenatore, Fasanella.

In serie C maschile, invece, vittoria a tavolino per gli uomini allenati da Gianmarco Manna. La Waterpolo Catania non si è presentata e la partita è stata assegnata, per 5-0, alla squadra cosentina. “Adesso sotto con la prossima partita, sabato 5 aprile, contro Cus Palermo. Guardiamo sempre partita dopo partita con la giusta concentrazione. Siamo un gruppo unito che sa quello che vuole”, le parole di Gianmarco Manna.

