Smile Cosenza-Catania, Falsetta: “conosciamo punti deboli e di forza, vogliamo 3 punti”

“La partita di sabato contro Waterpolo Catania è una partita delicata, all’andata a Catania abbiamo vinto e abbiamo fatto vedere una buona pallanuoto. Stiamo lavorando tanto in allenamento per mantenere alto il ritmo e la concentrazione e siamo pronti“. È Antonio Falsetta, attaccante, giovane pallanuotista che sta trovando sempre più spazio, ad introdurre la partita della Smile Cosenza impegnata nel campionato di serie C maschile di pallanuoto. Appuntamento sabato, ore 14, contro Waterpolo Catania. Ingresso libero.

“Sappiamo i nostri punti deboli e quelli di forza e ci stiamo concentrando su quelli, sappiamo che dobbiamo dare il massimo rimanendo concentrati: vogliamo i tre punti e continuare a crescere in questa stagione. Siamo un gruppo unito ed è questa la nostra forza“, assicura Falsetta.

