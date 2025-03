SMAU Londra: la Regione Calabria seleziona due startup per il roadshow internazionale | NOMI

StrettoWeb

Sono 2SMArtEST Srl e Alteredu SRL Società Benefit le startup selezionate dalla Regione Calabria per partecipare a SMAU Londra dal 19 al 21 marzo. Entrambe sono tra le 40 startup selezionate e più innovative del panorama italiano, pronte a presentare le proprie soluzioni a investitori, corporate e stakeholder dell’ecosistema britannico. L’appuntamento a SMAU Londra si aprirà con una serata presso l’Ambasciata d’Italia a Londra, seguita da una giornata di incontri, panel e networking al Protein Studios di Shoreditch, centro nevralgico dell’innovazione nella capitale britannica. Due giorni in cui le startup avranno l’opportunità unica di confrontarsi con investitori, aziende e istituzioni, creando connessioni strategiche e aprendosi a nuove collaborazioni di sviluppo internazionale.

2SMArtEST Srl (Cosenza)

Realtà specializza nello sviluppo e nell’industrializzazione di sistemi innovativi di accoppiamento a tenuta di giunzione per tubi, basati su leghe a memoria di forma (SMAs). Questi sistemi sono estremamente compatti e leggeri e possono essere utilizzati in ambienti critici e difficili, con accesso umano limitato, grazie alla possibilità di operazioni di montaggio e smontaggio a distanza. Oltre a questo core business, 2SMArtEST offre supporto B2B a numerosi settori industriali nel contesto della Smart Manufacturing e dell’Industria 4.0, attraverso progettazione, produzione, collaudo e validazione di soluzioni SMART personalizzate, sfruttando le caratteristiche uniche delle SMAs.

Alteredu SRL Società Benefit (Terranova di Sibari)

Piattaforma di e-learning certificata che fornisce corsi di formazione per aziende e pubbliche amministrazioni, sfruttando l’intelligenza artificiale per ottimizzare il percorso di apprendimento e la certificazione delle competenze. Soluzione ideale per aziende e organizzazioni che necessitano di garantire la conformità normativa su temi come la Sicurezza sul Lavoro, la Privacy, l’HACCP, la Cybersecurity e regolamenti specifici come il NIS2.

Cosa è la SMAU di Londra

