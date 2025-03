Siracusa, tragico incidente sulla statale 194: scontro tra camion e minivan, tre morti e cinque feriti

StrettoWeb

In un incidente stradale avvenuto verso le 14 sulla statale 194 nel territorio di Carlentini (Siracusa), sono morte 3 persone e si registrano 5 feriti. Lo specifica l’Anas che parla di “uno scontro frontale tra un autocarro e un minivan“. A causa dell’incidente è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 194 Ragusana al km 19 a Carlentini, in provincia di Siracusa. La circolazione è momentaneamente indirizzata sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto le vittime dalle lamiere dei veicoli e l’elisoccorso sta trasferendo i feriti in ospedale .

