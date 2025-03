Siracusa-Smile Cosenza, Brunosio: “vogliamo confermarci con 3 punti significativi”

StrettoWeb

Sabato 8 marzo, alle ore 16:45, è prevista la partita valevole per il campionato di Serie C maschile, alla piscina comunale di Siracusa, il match tra la squadra di casa e la Smile Cosenza allenata da mister Gianmarco Manna. Appuntamento importante e fondamentale per il prosieguo del torneo che si annuncia ricco di partite belle e squadre competitive.

“Dopo l’importante vittoria in casa della scorso weekend questo sabato ci aspetta a Siracusa un match fondamentale per confermarci ancora una volta in questo campionato. Siamo pronti ad affrontare una partita di grande ritmo e a dare tutto in acqua per portare a casa 3 punti significativi“, dichiara il giovane Matteo Brunosio della Smile Cosenza.

