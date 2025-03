Siracusa: al via il restyling della stazione, stanziati 15 milioni di euro

StrettoWeb

La stazione di Siracusa cambia volto grazie ad un finanziamento di circa 15 milioni di euro di Rfi. Il progetto verte su una profonda riqualificazione dell’area, preservando però l’aspetto storico dell’edificio e la riorganizzazione degli spazi interni ed esterni così da collegarli al tessuto della città siciliana. “Finalmente – afferma il sindaco, Francesco Italia – avremo una stazione ferroviaria moderna ma perfettamente inserita, anche per caratteristiche architettoniche, nel centro storico e collegata alle vicine aree urbane”.

“Sarà un importate tassello del percorso di riqualificazione dell’area iniziato in via Crispi, proseguito in viale Ermocrate e che presto ci vedrà impegnati nella zona compresa tra corso Umberto e piazzale Marconi. Grazie alla sinergia tra RFI e Comune, l’area della stazione ferroviaria cesserà di essere marginale e negletta per diventare la porta di accesso al centro storico e per collegarsi, attraverso piazza Adda, al vicino Parco archeologico”, conclude il primo cittadino. Gli interventi sono orientati a conseguire obiettivi di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico.

